L'Ajuntament de Roses vol fomentar la construcció de pedra seca en finques rústiques a partir de cursos de formació que ofereix per a particulars i professionals. La intenció és que els assistents coneguin les tècniques de construcció i quines estructures es poden aconseguir (parets, barraques, pous...). També s'explicarà quin tipus de pedra es fan servir i la formació tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Des del consistori recorden que les construccions de pedra seca serveixen per fixar la terra i evitar despreniments amb l'erosió, faciliten la circulació de l'aigua i també son refugis per a la flora i fauna.

Les formacions que ofereix l'Ajuntament de Roses volen fomentar el coneixement tècnic per a la restauració i recuperació d'aquest element constructiu que és un patrimoni històric, arquitectònic i cultural. Les construccions de pedra seca son permeables i permeten la circulació de l'aigua, a diferència d'altres materials com ara el formigó. A més, com que esdevenen refugi de flora i fauna poden contribuir al desenvolupament de la "fauna auxiliar" que és beneficiosa per combatre les plaques dels cultius de la zona. La pedra seca és una tècnica de construcció de fa més de 5.000 anys. A partir del segle XIX es relacions sobretot amb l'economia agro-ramadera, l'explotació de boscos i l'abastiment d'aigua. De tota manera, a partir dels anys seixanta es va deixar de fer servir i es van incorporar altres tècniques més modernes. Ara, les formacions volen recuperar aquest mètode per fomentar el desenvolupament rural a partir de la conservació i protecció d'aquest patrimoni. Els cursos que s'oferiran des de l'Ajuntament de Roses es dividiran en funció de les necessitats dels participants que hi hagi. Els propietaris i propietàries de finques rústiques podran optar a un curs de 20 hores concentrades en 4 dies, que tindrà lloc entre finals d’abril i principis de maig. El públic general podrà optar entre dos cursos, ambdós de 35 hores concentrades en 7 dies, el primer dels quals tindrà lloc abans de Setmana Santa, mentre que el segon es realitzarà a la tardor. Per últim, per als professionals del sector de la construcció, s’oferirà una formació de 18 hores entre finals d’abril i principis de maig. Aquest projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona. La coordinació d’aquesta acció, a càrrec de l’AODL de desenvolupament sostenible del sector primari de Roses, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.