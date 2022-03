No som conscients de tot el que tenim fins que no ho perdem. Deia un ciutadà ucraïnès, aquest dimarts, 1 de març, a la concentració al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries, que allò que per a nosaltres és tan normal, com saludar-nos dient-nos bon dia, bona tarda o bona nit, al seu país és impensable avui, perquè no hi ha motius per dir que els dies són bons. Una àmplia representació de l'Associació Cultural Catalana Eslava de l'Alt Empordà va alçar banderes groc i blaves en suport al poble d'Ucraïna, mentre es proclamaven les consignes que han ressonat aquests dies arreu del món: «No a la guerra» i «Stop Putin». L'eco de l'himne ucrainès es va expandir al cor del centre històric castelloní instants abans que l'alcalde, Salvi Güell, prengués la paraula.

«S'estan portant a terme tota una sèrie d'accions per tal que cada un de nosaltres puguem posar el nostre granet de sorra, per poder ajudar totes les persones d'Ucraïna que viuen o treballen a Castelló d'Empúries i els seus familiars que es troben al seu país», va dir Salvi Güell. I acte seguit va relatar com s'està gestionant la situació des de Castelló d'Empúries: Un comitè tècnic de la Generalitat de Catalunya ha activat diversos mecanismes de comunicació per als catalans que es troben a Ucraïna. Es tracta dels correus electrònics emergencies.exteriors@gencat.cat, per contactar amb el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, i comite.igualtat@gencat.cat per contactar amb el Departament d’Igualtat i Feminismes. També es pot trucar als telèfons 012 des de Catalunya i 0034 93 214 21 24 des de l’exterior.

des de Catalunya i des de l’exterior. El Departament d'Igualtat i Feminismes ha creat també un servei d'acompanyament psicològic i d'assessorament jurídic per a les persones d'Ucraïna que surten del país fugint de la guerra.

Metges sense Fronteres, Càritas, Creu Roja i Unicef són quatre ONG solidàries que treballen sobre el terreny a Ucraïna, que han fet públics números de compte perquè tothom qui ho vulgui pugui fer aportacions econòmiques. «Però la capacitat d'ajuda va més enllà i la societat civil s'organitza a Castelló d'Empúries. Hi ha una sèrie de persones que s'han ofert a recopilar material per poder-lo fer arribar a Ucraïna. Aquest material el recollim i el concentrem a l'Espai Jove de Castelló i a l'Espai Alberes d'Empuriabrava, cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 7 de la tarda», va exposar l'alcalde de Castelló d'Empúries, a l'hora que enumerava què és allò que es pot aportar: medicaments de primers auxilis, medicaments per a cremades, apòsits i material per aturar hemorràgies, preparats per a diabètics, medicaments per a l'asma, analgèsics, sedants, cicatritzadors, antipirètics, antisèptics, desinfectants, medicaments per tractar infeccions, bolquers d'un sol ús, vestuari laboral i llet infantil. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha adherit, a més, a una campanya engegada pel Fons Català de Cooperació, per fer aportacions econòmiques suplementàries per ajudar els habitants d'Ucraïna. Leo Kleiner, el president de l'Associació Cultural Catalana Eslava, va dirigir unes paraules a les persones que es van concentrar al pati noble castelloní per dir que tant els ciutadans russos com els ciutadans ucraïnesos residents a l'Alt Empordà estan en contra de la guerra. L'acte es va tancar amb la interpretació en rus, castellà i català d'una cançó que té un missatge de pau i que es titula «Para la guerra nada», de la cantautora colombiana Marta Gómez.