El conflicte bèl·lic de Rússia i Ucraïna ha aixecat la solidaritat també de l'Alt Empordà. Aquest dimarts diversos municipis es van sumar a la convocatòria feta per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). Figueres, l'Escala, Roses i Castelló d'Empúries van ser alguns dels punts on es van concentrar centenars de persones envoltades en banderes d'Ucraïna cridant "No a la guerra".

Un grup d’ucraïnesos fa una crida a la pau des de Pont de Molins Recollida de material La Colla Castellera de Figueres s'organitza com a punt de recollida de material i aliments pels refugiats ucraïnesos. Des de l'entitat tenen relació amb persones ucraïneses i són els que estan organitzant-se per portar el material cap allà. L'horari de recollida és dimecres i divendres, de 20 a 22.30 hores, durant l’hora de l'assaig. La botiga de productes russos del carrer Nou de Figueres també és un punt de recollida de material. Demanen mantes, sacs de dormir, bolquers, sabó, menjar de llauna o sec i medicines de primers auxilis. L'entrega es pot fer a l'establiment del carrer Nou, número 126, de 9 a 13.30 h i de 16 a 20 h. 14