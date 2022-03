Poc més de 200 persones van concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament de Figueres aquest dimarts 1 de març per protestar contra la guerra a Ucraïna. S'han sentit crits de "No a la guerra"; "Pau a Ucraïna"; i crits contra el president rus Vladimir Putin. També s'han cantat cançons tradicionals d'Ucraïna i l'himne en més d'una ocasió. Per últim, s'ha fet un minut de silenci per les víctimes perdudes al conflicte.