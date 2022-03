A Santa Llogaia d’Àlguema, els joves disposen, des de fa poc, d’un equipament per a les seves trobades i activitats. Un espai municipal, en el qual abans hi havia emmagatzemats els trastos de la brigada municipal, s’ha transformat en aquesta nova instal·lació.

«No fa gaire, van venir un grup de joves del poble a demanar-nos si els podíem facilitar algun espai per a ells, per tal de no haver d’estar fora al carrer. Proposaven que el local pogués tenir una taula i cadires per poder passar l’estona. Nosaltres vam pensar en aquest espai de la brigada, ja que ningú el feia servir, i han sigut els mateixos operaris de la brigada municipal, en Juan Carlos i en Jordi, els quals han fet la reforma i s’han ocupat d’habilitar-lo», ha explicat l’alcaldessa de Santa Llogaia, Mireia Pimentel, la qual també ha afegit: «Encara que sigui un espai públic obert a tothom, al qual pot accedir qualsevol persona, s’ha previst que un dels joves del poble sigui el responsable de la clau i, per tant, és ell que es cuida d’obrir i tancar, i que es respectin les normes».

L’alcaldessa de Santa Llogaia d’Àlguema es felicita que s’hagi pogut fer aquest projecte per habilitar el local dels joves gràcies al treball de la brigada municipal, sense haver hagut de contractar cap empresa externa.