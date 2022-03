El Consorci de les Vies Verdes de Girona està creant un nou tram de 390 metres de longitud que permet connectar la zona de Castelló Nou amb camins naturals dels Aiguamolls de l’Empordà, per facilitar la connexió per carril bici entre aquesta urbanització i la via verda que ressegueix la Muga.

Les obres estan cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). Amb aquest nou tram de carril bici, el municipi castelloní obrirà un nou pas en una zona que, ara, mateix quedava desconnectada, des del pas soterrani de la rotonda de l’entrada de Castelló d’Empúries, a la carretera C-260, fins al mas de can Savalls, paral·lel al camí del càmping. El cost d’aquesta actuació ascendeix 89.000 euros.