L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Ragavi, de Rabós, Garriguella i Vilamaniscle, busca voluntaris «amb ganes d’implicar-se i aprendre del món forestal». En un comunicat, informa: «Els voluntaris i les voluntàries són essencials per a la continuïtat d’aquestes agrupacions que fan tant de bé al nostre territori. És per això que l’Ajuntament de Garriguella anima els veïns i les veïnes a participar amb l’ADF Rafavi. I és que no només és una bona oportunitat d’aprendre noves tasques i feines forestals, sinó també una bona opció per ajudar i col·laborar amb el territori».

Les persones interessades a presentar-se com a voluntàries han de saber que cal superar un curs teòric i unes hores de pràctiques, ja que treballar en l’àmbit forestal té certs riscs que prèviament cal conèixer bé. Aquesta formació també serveix per obtenir el Carnet Verd, necessari per formar part de l’ADF. Tota la informació sobre aquesta convocatòria es pot demanar a l’Ajuntament de Garriguella, al 972 530 093 o bé via WhatsApp al Canal Ajuntament. En funció de les inscripcions, s’organitzarà a Garriguella mateix un curs per aconseguir el Carnet Verd. Un dels requisits per apuntar-se és ser majors de 16 anys.