Un any més, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona impulsa la iniciativa 'Xocolatada Solidària per a la investigació del càncer infantil'. Amb el lema Muntarem un bon cacau s'anima a les escoles, entitats i empreses a organitzar una xocolatada per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia a l’Hospital Sant Joan de Déu.

A l'Alt Empordà fa temps que diversos centres educatius hi participen i aquest any no podrien ser menys. Des de Figueres, hi participen l'escola Sant Pau, la llar d'infants Xuclamel, les Escolàpies i l'institut Olivar Gran. També s'hi han sumat l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Lluís Maria Vidal, d'Agullana i les AMPES de l'Escala. Altres municipis com Borrassà també han organitzat activitats solidàries pel càncer infantil. Dues activitats solidàries a Borrassà aquest mes de març pel càncer infantil