L’Andrii és un jove de Figueres, de 22 anys, que està atrapat a Ucraïna i necessita suport logístic per poder fugir de l'horror de la guerra. Hanna, la seva mare, que està a Figueres, està en contacte permanent amb ell, a través del telèfon, mentre mou cel i terra per aconseguir ajuda per al seu fill. El noi, que estudia al Centre Tècnic d'Automoció de Figueres, va marxar el 17 febrer a Ucraïna per veure el seu pare, que té una malaltia greu. L'ofensiva russa el va sorprendre allà, en una ciutat del centre del país bastant allunyada de totes les fronteres, segons ha comentat la seva mare.

La Hanna ha parlat amb l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i amb el regidor del Grup Mixt Carles Arbolí per exposar-los la situació en què es troba el seu fill. «També estic parlant amb la Creu Roja i amb Càritas, per veure si ells poden ajudar-nos també», ha explicat la mare de l'Andrii. «No és fàcil per a ell sortir d'allà ara mateix perquè, a part de trobar-se lluny de les fronteres, hi ha toc de queda, sonen les sirenes i circular per les carreteres és molt perillós», exposa la Hanna, alhora que ens diu que s'estima més no revelar el nom de la ciutat ucraïnesa de la seva família per una qüestió de seguretat. Allà, ella també hi té els seus pares. «Aquesta situació per la qual està passant Ucraïna mai de la vida ningú se la podria haver imaginat. És tot molt increïble», es lamenta la Hanna.

L'alcaldessa de Figueres diu que l'Ajuntament està «fent tot el possible per gestionar la tornada» del jove figuerenc. També ha dit que s'ha habilitat una línia de comunicació directa per als 272 figuerencs nascuts a Ucraïna «davant els moments tan durs que estan vivint». «Per a qualsevol gestió podeu posar-vos en contacte a alcaldia@figueres.org o al telèfon 972032223», ha informat l'Ajuntament.

Per la seva banda, el regidor Carles Arbolí també ha llançat una crida perquè les autoritats ajudin l'Andrii a arribar a la frontera amb Polònia o Moldàvia.