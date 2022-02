La Diputació de Girona ha creat una guia per fomentar un reglament de participació ciutadana en micropobles. L'objectiu és ajudar als ajuntaments petits amb el foment de la participació ciutadana. La guia l'ha elaborat el personal de la diputació i les consultores Cristina Valls, d'Idees Social Design, i Roser Solà-Morales, de la Malla, amb la col·laboració de tècnics i diversos càrrecs electes de municipis petits de les comarques gironines. A través d'aquesta guia, els consistoris podran elaborar una normativa pròpia que vinculi un model de governança amb la participació de la ciutadania. Si els ajuntaments creen la normativa seguint la guia, s'asseguren que els processos participatius tindran validesa jurídica.

Els micropobles i municipis petits de les comarques gironines ja tenen una nova eina per fomentar la participació ciutadana. Es tracta d'una guia elaborada per la Diputació de Girona que acompanya els ens locals a crear una normativa de participació pròpia que doni cobertura legal a tots els processos que obrin perquè els veïns del municipi decideixin sobre determinades inversions o polítiques públiques.

La guia ha estat elaborada pel Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència de la Diputació. Diversos tècnics han treballat en la redacció del document, conjuntament amb les consultores Cristina Valls, d'Idees Social Design, i Roser Solà-Morales, de la Malla. A més, han comptat amb la col·laboració de diversos tècnics i càrrecs electes de pobles petits.

Al llarg d'un any s'ha treballat conjuntament entre la Diputació de Girona i dels micropobles i municipis petits gironins fins a tenir aquest recurs acabat. La diputada de la Diputació de Girona, Eva Viñolas, ha remarcat la importància de "garantir la participació i la transparència" entre els ajuntaments i els veïns. En pobles petits, aquesta interacció és constant i per això calia "donar eines, espais i mecanismes" per la participació ciutadana.

La guia està a disposició de tothom i per això s'ha penjat a la pàgina web de la Diputació de Girona i es pot descarregar de forma lliure. A més, el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència la farà arribar a tots els municipis petits i micropobles de la demarcació.