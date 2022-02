El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent i Ramió, i el vicepresident primer i conseller de Presidència, Justícia i Turisme de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda Valenzuela, han inaugurat, aquest dissabte 26 de febrer, una fita del camí de Sant Jaume al seu pas per l'Alt Empordà, concretament al monestir de Sant Pere de Rodes.

En aquest acte també els han acompanyat la directora general de Turisme, Marta Domènech i Tomàs, el director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Catalayud Cuenca, el director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer i Ferrer, l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera i Pinart, el diputat de la Diputació de Girona i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef Creus, i representants de les diferents associacions catalanes d’amics del Camí de Sant Jaume.

El punt escollit per ubicar la fita ha estat un dels trams propers al Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes i s’ha fet en col·laboració amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat que s’encarrega de gestionar aquest espai entre altres conjunts monumentals del patrimoni català.

El Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme, fa més d’una dècada que treballa en la promoció internacional del Camí de Sant Jaume per donar-lo a conèixer com a proposta de turisme cultural i de senderisme amb l’objectiu de contribuir a la desconcentració, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística. Així mateix, cal destacar que la part del camí que passa per Catalunya és una de les branques principals del Camí de Sant Jaume que va cap a Galícia, fet que ajuda a atraure un gran nombre de peregrins.

La instal·lació d’aquesta fita s’ha fet en el marc de l’any Xacobeo que s’ha vist prorrogat per a tot aquest any 2022 degut a la pandèmia. En l’acte, el conseller d’Empresa i Treball ha volgut destacar que el Camí de Sant Jaume “dinamitza l’entorn i teixeix nous vincles” i que “representa un valor afegit als paisatges i al patrimoni històric que hem de saber integrar en la nostra oferta turística”.

La fita que s’ha inaugurat avui permet, d’una banda, seguir la identitat gràfica de tot el Camí de Sant Jaume i, de l’altra, orientar al pelegrí sobre la direcció correcta i la distància fins a Santiago de Compostel·la. Més enllà d’aquesta funció, Torrent ha destacat que és “un símbol vinculat a la trobada humana, a valors com l’hospitalitat, la solidaritat, el respecte vers els altres o l’afany de superació”. Valors que ha relacionat amb el repte compartit entre el Govern i el sector de millorar el model turístic del país “en clau verda, sostenible i amb voluntat de situar les persones al centre”, amb l’objectiu que esdevingui “compromès en la lluita climàtica, adaptat a les noves realitats i competitiu en qualitat”.

Presentació de la nova guia del Camí de Sant Jaume

A més de la inauguració de la fita, durant la jornada també s’ha presentant la publicació El Camí de Sant Jaume. La ruta tranquil·la cap a Santiago de Compostel·la, una guia per donar a conèixer les diferents variants del camí a Catalunya. Es tracta d’un material de promoció del camí de l’autor Callum J. Christie i de l’Editorial Piolet editada en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

L’autor, escocès de naixement, ha viscut la major part de la seva vida a l’estat espanyol, fet que l’ha portat a passar els últims 20 anys treballant com a guia de muntanya, la qual cosa li ha permès conèixer amb detall tot el camí. Aquest treball es pot considerar la primera guia completa que presenta totes les variants del camí al seu pas per Catalunya, que l'autor del llibre defineix com “la ruta tranquil·la”. La guia conté detalls dels més de 1.600 quilòmetres, , que van des de la ubicació i contacte dels allotjaments, la història dels diferents llocs per on es passa o els principals enclavaments culturals, fins a elements més propis de l’entorn natural com són els canvis geogràfics i de paisatge entre els trams.

La publicació ha estat promoguda per l'Agència Catalana de Turisme juntament amb el suport dels patronat de turisme de les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona i l'Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Actualment ja es troba a la venda a les principals plataformes online, a les llibreries d’Espanya, França i Regne Unit i s’està començant a distribuir als Estats Units. A més, ja s’ha pogut presentar a la fira Fairway de Santiago 2021, especialitzada en el Camí de Sant Jaume, i està previst fer-ne una presentació a Londres al llarg d’aquest 2022.