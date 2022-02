El Parlament de Catalunya ha instat el Govern de la Generalitat a establir eines de col·laboració entre l’Ajuntament de Biure i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per tal que asseguri recursos per a la geoconservació, el geoturisme i la divulgació i educació ambientals a l’espai geològic de Mont-roig i encavalcaments de Biure. L’alcalde, Martí Sans, afirma que aquest gest de la cambra catalana «és vital per tirar endavant el projecte». El vistiplau del Parlament fa dir a Sans que la conselleria «ens permetrà anar a Madrid per demanar ajuts de la Unió Europea».

La Comissió d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha demanat al consistori biurenc que enviï el projecte aprovat inicialment a la cap de gabinet de la conselleria. «Hem de girar el poble com una mitja i això ens portarà visitants», afirma Martí Sans.