Les tres mini deixalleries instal·lades l’abril del 2021 als tres nuclis de Vilafant estan contribuint significativament, a facilitar i millorar la recollida de petits residus especials. Aquests residus especials es tracten de residus perillosos, de mida petita però que es generen a les llars de forma habitual. Ens estem referint a piles, bombetes o cartutxos de tinta, per exemple.

La iniciativa de la instal·lació de les mini deixalleries prové del resultat d’un procés participatiu amb la ciutadania de Vilafant sent aquest un dels cinc projectes escollits. Concretament, quasi un 30% dels participants en aquest procés van demanar dotar el municipi amb mini deixalleries.

Des de la seva instal·lació, les mini deixalleries han aconseguit recollir una quantitat important de residus especials. El residu més recollit han estat les piles, ja que se n’han obtingut 156 kg seguit dels CD’s dels que se n’han recuperat 16 kg. Les mini deixalleries també han recollit aparells elèctrics com per exemple mòbils o joguines amb components electrònics i també bombetes, d’aquests se n’han recollit 13,5 i 13 kg respectivament. Els cartutxos de tinta de les impressores són un altre dels residus que es recullen a través de les mini deixalleries, que a Vilafant amb menys d’un any se n’han recollit 4,5 kg.

El regidor de Medi ambient de Vilafant Xavi García declara estar "satifets" de les dades de recollida a les mini deixalleries. García assegura que d’aquesta manera "es comprova la funcionalitat d’aquest tipus d’instal.lacions apropant i facilitant la recollida selectiva, d’aquests residus especials petits que sinó caldria aportar a la deixalleria". Amb aquestes mini deixalleries, doncs, "s’ha aconseguit donar una opció de proximitat que facilita la bona gestió i reciclatge d’aquests elements", explica.