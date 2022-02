L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, ha manifestat el seu malestar perquè el poble ha estat patint talls de llum reiterats i sense avís previ durant els darrers dies. "La companyia Endesa no dona cap explicació, argumenta que es tracta d'avaries que apareixen a la xarxa", es queixa l'alcalde, el qual ha fet públic un comunicat per informar que els darrers dies la companyia, a través de l'empresa Comsa, ha realitzat tasques de manteniment en diferents Estacions Transformadores del municipi i que des del moment en què es van iniciar aquestes tasques "s'ha desencadenat tot un seguit d'avaries elèctriques".

"És possible que les avaries siguin una conseqüència d'aquestes feines de manteniment, però no tenim cap versió oficial per part de la companyia", ha lamentat Xavier Barranco, i també ha detallat: "Els talls de llum previstos per a les feines de manteniment es van allargar de 5 hores previstes a 10 hores de tall de subministrament per avaries provocades o detectades durant les feines de manteniment".

Realitats i necessitats a tenir en compte

"La companyia no va tenir en compte que hi ha persones que necessiten tenir respiradors per a dormir i, malgrat que hi estan obligats per llei, no van garantir el subministrament a aquestes persones ni a aquelles que pateixen pobresa energètica", denuncia l'alcalde del municipi fronterer. També protesta perquè "ni tan sols van preveure donar tensió als repetidors de telefonía i ens van deixar una bona part de la nit sense cap mena de comunicació telefònica".

L'alcalde Xavier Barranco ha comunicat que exigeix a la companyia distribuidora una solució definitiva als problemes de subministrament. "Cal que ens ajudi a articular un sistema de reclamacions i compensacions per als ciutadans de Portbou que hagin patit afectacions econòmiques, materials o morals", manifesta.

També ha volgut que quedi constatat que els intents per contactar amb els responsables de la distribuidora a Girona, per mirar de solucionar la situació, han resultat ser infructuosos. "Tenim documentades sobretensions de 265 Volts que han cremat aparells electrodomèstics i quadres de l'enllumenat públic, aquesta sobretensió no és fruit de cap avaria, és el resultat d'una connexió inadequada a la xarxa d'Adif i de les feines de manteniment programades. La companyia haurà d'assumir la seva responsabilitat perquè no es tracta de cap accident", ha declarat Xavier Barranco, que no s'està de dir que denuncia públicament el "tracte poc adequat i arrogant d'algun tècnic de la companyia distribuïdora".

"Alguns tècnics de les empreses elèctriques es creuen amb el dret de fer i desfer sense tenir en compte que els talls de llum afecten i molt a la vida i els negocis de les persones", ha dit, alhora que conclou: "Tinc molt clar que vaig ser elegit per a defensar fins allà on pugui els drets dels ciutadans de Portbou i és el que faré allà on toqui i sempre que toqui".