El dijous 3 de març comencen les obres de la reforma integral dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer i el projecte preveu una execució per trams per tal de minimitzar, el màxim possible, l’afectació viària. És inevitable que els treballs, que s’allargaran fins al setembre vinent, alterin la mobilitat de forma provisional, tenint en compte que els dos carrers sumen una de les artèries viàries amb més densitat de trànsit de la ciutat. Per això, l’Ajuntament de Figueres disposa d’un pla per oferir a les persones que es mouen amb vehicles rodats alternatives de pas.

Vilafant-Santa Llogaia Les màquines començaran a actuar, en una primera fase, entre el carrer Vilafant i el carrer Santa Llogaia. Mentre aquest tram estigui en obres, durant unes tres setmanes, els vehicles procedents de l’avinguda Salvador Dalí, a l’altura dels Jardins Enric Morera, podran accedir al carrer Col·legi i girar a l’esquerra pel carrer Vilafant. Una altra opció, mentre aquest tram estigui tallat, és arribar al carrer Col·legi pel carrer Santa Llogaia, des d’un altre extrem de l’avinguda Salvador Dalí. Salvador Dalí-Santa Llogaia La darrera setmana d’obres, entre Vilafant i Santa Llogaia, coincidirà amb l’inici dels treballs en la part més alta del carrer, entre Salvador Dalí i Vilafant. En aquesta segona etapa de les obres, encara es podrà accedir al carrer Col·legi des del carrer Santa Llogaia. Quatre setmanes després, s’ha previst que quedi finalitzat tot el tram des de Salvador Dalí fins a Santa Llogaia i, per tant, es normalitzarà de nou la circulació en direcció al carrer Vilafant d’aquells vehicles procedents de l’avinguda. Santa Llogaia-Sant Pau La barrera de prohibit passar es fixarà durant set setmanes en el tercer tram de les obres: de Santa Llogaia fins a Sant Pau, en la part del projecte corresponent a la tercera fase. El carrer Santa Llogaia es mantindrà obert al trànsit durant aquesta fase, així com el seu paral·lel, el carrer Verge Maria. Sant Pau-Nou La penúltima i quarta fase de les obres també és previst que tingui una durada de set setmanes i es concentra en el tram del carrer Sant Llàtzer que discorre des de Sant Pau fins a Nou. Aquesta intervenció inclou l’ampliació de les voreres a la cantonada amb el carrer Nou. Per això, mentre durin les obres, aquest vial, actualment de dos carrils, disposarà d’un únic carril a l’altura de Sant Llàtzer. Nou-Sant Antoni La disposició d’un únic carril en aquest tram del carrer Nou es mantindrà també en la cinquena i última fase de l’execució, ja que l’eixamplament de les voreres també es fa a l’altra banda del vial. Aquesta fase comprèn el tram del carrer Sant Llàtzer entre Nou i Sant Antoni i la durada estimada de les obres són vuit setmanes més. L’Ajuntament de Figueres confia que la ciutadania pugui gaudir, el setembre d’aquest mateix any, d’una renovació total dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer des de Salvador Dalí fins a Sant Antoni. Des de Sant Antoni fins a l’estació de tren, el vial ja es va condicionar amb anterioritat.