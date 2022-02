Figueres convertirà el Passeig Nou en el Passeig de la Memòria per recordar les víctimes dels bombardejos a la ciutat. Amb aquest objectiu, instal·larà 180 petges en forma de llambordes, una escultura sobre "l'absència" al Passeig Nou que portarà a terme l'escultor empordanès Eudald de Juana i un tòtem informatiu recordant els fets succeïts a la ciutat. El projecte, anomenat 'El Passeig de la Memòria', busca "honorar el record de les víctimes dels bombardejos i denunciar la barbàrie de la Guerra Civil, ha assenyalat l'alcaldessa, Agnès Lladó. El projecte reivindica els fets històrics que van passar entre el 1938 i el 1939 i, en concret, els del 23 de gener del 38 quan l'aviació italiana va llençar una important ofensiva en aquest passeig, ple de famílies. La iniciativa és fruit d'un projecte pedagògic de l'institut Ramon Muntaner, on han participat alumnes d'ESO i Batxillerat integrats dins el Grup d'Enriquiment que han fet un treball de recerca al voltant dels bombardejos que va patir la ciutat durant la Guerra Civil. "Avui, a Figueres, fem memòria del que va passar aquell 23 de gener", ha assegurat l'alcaldessa, Agnès Lladó, a la presentació del projecte tirat endavant pels joves.

Figueres va ser una de les ciutats més bombardejades durant la Guerra Civil i de les que van registrar més víctimes mortals. Durant l'any 1938 i especialment durant els primers mesos del 1939, prop de 400 persones van morir en els devastadors atacs. El passeig Nou va ser un d'aquests escenaris i, segurament, el més "devastador". Per recordar aquest episodi històric, els alumnes de l'institut Muntaner han elaborat un projecte –en el marc de l'anomenat Grup d'Enriquiment-. Es tracta del 'Passeig de la Memòria' i busca, en paraules de l'alcaldessa, no només "ser un memorial que recordi totes les víctimes dels bombardejos de Figueres en particular" sinó també "del món, que ens enfronti al passat i ens ajudi amb el futur".

El "compromís" dels joves

La professora i coordinadora del grup d'enriquiment, Àngels Castaño, ha explicat durant la presentació que el projecte no només vol reivindicar "uns fets terribles" sinó també mostrar el "compromís" dels joves que "són l'actiu del nostre futur". Per la seva banda, l'alumna Joana Oliveras, que ha participat en el projecte, ha assegurat que els estudiants veien "necessari recuperar aquests fets, dignificar-los i donar-los veu".

L'alcaldessa també ha aprofitat l'ocasió per mostrar el seu rebuig a la guerra d'Ucraïna. "Avui és un dia trist per a Europa i per al món", ha dit tot mostrant el seu suport als 270 ucraïnesos que resideixen a la ciutat. "Des de Figueres diem no a la guerra i prou als conflictes bèl·lics i sí a la nostra memòria històrica per no repetir els errors", ha insistit.