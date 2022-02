El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, reclama a l'equip de govern de la ciutat que actualitzi el Reglament Orgànic Municipal (ROM) perquè permeti la participació dels veïns de la ciutat, la possibilitat que les entitats presentin propostes per a ser debatudes i es creï un model de participació híbrid que permeti combinar la presencialitat amb les fórmules telemàtiques.

Per Amelló "no és lògic que ERC i PSC continuïn prohibint la participació en els plens dels regidors que estan de baixa per maternitat, per Covid o per una altra malaltia". En aquest sentit considera que s'hauria de permetre la participació telemàtica com fan altres administracions.

El portaveu exigeix la reunió de la comissió que ha d'estudiar l'actualització del ROM perquè “el model actual ha quedat completament obsolet i no està adaptat a les necessitats i situacions actuals, com ha demostrat la pandèmia, que ha exigit la participació telemàtica i l'adopció d'eines que abans no existien”, remarca el regidor de l'oposició. Ciutadans creu que "resulta clau que la modificació del ROM vagi en la línia de permetre una major participació de la ciutadania i les entitats en els plens que, en definitiva, són les persones més interessades i més afectades per les decisions polítiques municipals”.

“No podem permetre que ERC, PSC i els seus socis de la CUP continuïn bloquejant la modernització del ROM i la participació dels regidors que es troben de baixa per diferents motius, això va en contra de l'interès general dels ciutadans”, assenyala.