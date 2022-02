Un treball coral sobre la justícia publicat a la Revista de Girona ha guanyat el premi a millor treball en premsa en la tretzena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. També hi han participat Jordi Grau, Àgata Guinó, Òscar Pinilla, Marta Rodríguez i Tura Soler. La justícia, a examen és un treball "extens i molt actual" que aborda el tema "des de diversos punts de vista" i en fa una anàlisi "exhaustiva". D'altra banda, Josep Costa Serra (1898-1976), la mirada d'una nissaga de majordoms al castell de Peralada, de Marc Faro i Anna Teixidor, ha guanyat la categoria de millor projecte de comunicació periodística.

Sobre el treball de Faro i Teixidor, el jurat n'ha destacat el "valor històric" de "treure a la llum" una memòria visual "desconeguda", així com el "valor inèdit" i la "dimensió històrica i antropològica".

La gala de lliurament dels XIII Premis Carles Rahola de Comunicació Local ha tingut lloc aquest dijous a la nit a l'Auditori de Girona, i ha estat conduïda pel periodista Marc Giró.

Pel que fa a la millor iniciativa de comunicació institucional, els guanyadors han estat Joan Faig i Núria Mayá per les llistes de distribució de notícies municipals i d'interès social per WhatsApp de l'Ajuntament de Camprodon.

Martí Masó i Jordi Ros s'han endut la categoria de millor treball en ràdio per Sense fronteres, de Ràdio Banyoles, per la bona feina de producció i pel bon plantejament, que combina diferents punts de vista i permet una bona divulgació.

El millor treball en televisió ha estat per a Josep Guardiola per Els set magnífics. De Vista Alegre a Montilivi, emès a Televisió de Girona. Es tracta d'un treball de recuperació documental d'una iniciativa de la societat civil que va més enllà de l'àmbit local i que recull el testimoni dels diferents protagonistes implicats en el projecte.

La millor informació digital l'ha fet Anna Salvadó amb la sèrie de reportatges Mil i una nits de festa al Baix Empordà, que fa una "molt bona combinació de formats" per recuperar la memòria popular i apropar-se a les noves generacions.

Finalment, en la categoria de millor fotografia de premsa, el guanyador ha estat David Borrat per Incendi forestal al massís del Montgrí, fotografia publicada a l'agència Efe.

Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local estan organitzats conjuntament per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Totes les categories estan dotades amb 1.000 euros, llevat del premi al millor projecte de comunicació periodística, que té una dotació de 2.000 euros.

Pel que fa a la VIII Beca dels Premis Carles Rahola, convocada per l'Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona, i dotada amb 3.000 euros, el guanyador ha estat Martí Ayats Agustí, per Els inicis del futbol femení a les comarques gironines. Una lluita per la reivindicació de la igualtat de drets en la pràctica esportiva (1970-1972).