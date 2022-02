L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, que alhora és diputat del grup socialista a la Diputació de Girona, es va interessar, en el darrer ple d’aquest ens, celebrat la setmana passada, per l’estat de la tramitació perquè la Costa Brava sigui reconeguda com a Reserva de la Biosfera per part de la Unesco. Puga recordava que hi va haver una primera proposta de candidatura valorada desfavorablement pel Ministeri de Medi Ambient i preguntava amb quin criteri i calendari s’està treballant actualment.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, i l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, s’havien reunit el 2018 amb agents del territori i amb Miguel Clüsener-Godt, director de la Divisió de Ciències Ecològiques i de la Terra i del programa Home i Biosfera de la UNESCO (MAB). La reunió es va centrar en els treballs que s’estan elaborant en relació amb la presentació de la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.