El trànsit mitjà als trams de l'AP-2 i l'AP-7 alliberats el passat 1 de setembre s'ha incrementat un 44,5% i un 47,2%, respectivament, durant el 2022. Segons dades facilitades per la subdelegació del govern espanyol a Tarragona que fan referència a trams d'autopistes de tota Catalunya, la Intensitat Mitjana Diària (IMD) a l'AP-2 de vehicles lleugers ha crescut un 16,05%, mentre que la circulació de vehicles pesats ho ha fet un 124%. En el cas de l'AP-7 les xifres són similars, ja que el trànsit de vehicles lleugers ha crescut un 36,46%, mentre que el de pesats és un 73,95% superior.

En xifres absolutes, el 2021 per l'AP-2 de mitjana hi passaven cada dia 10.310 vehicles (7.593 lleugers i 2.717 pesats). Enguany els números s'han incrementat fins als 14.897 vehicles (8.812 lleugers i 6.085 pesats).

Pel que fa a l'AP-7, l'any passat hi circulaven de mitjana 20.932 vehicles al dia (14.921 lleugers i 6.011 pesats). En el que portem d'any el trànsit ha pujat fins als 30.817 vehicles (20.361 lleugers i 10.456 pesats).

Lesa dades del 2021 han estat facilitades per l'empresa concessionària de les autopistes i fan referència al període entre l'1 de gener i el 31 d'agost, que és quan hi va haver peatges. Entre setembre i desembre des de l'Estat s'ha apuntat que no hi ha dades, mentre que les del 2022 corresponen als mesos de gener i el que portem de febrer.

Des del ministeri de Transports s'han invertit 5,8 MEUR en catorze actuacions de condicionament de peatges; mentre que l'Estat destina anualment quasi 6 MEUR al manteniment de les dues autopistes.