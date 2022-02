Aquest mes de febrer la Fundació SER.GI impulsa la campanya Tens un pis buit? Obre la porta al lloguer social a Figueres i poblacions properes. La iniciativa pretén aconseguir habitatges buits per destinar-los a lloguer social. En concret es necessiten dos habitatges, o més, on viuran dones de la comarca que han patit violència masclista i necessiten refer les seves vides.

Durant el 2021, la Fundació ha acompanyat nou dones supervivents a la violència masclista que, després del seu pas pels dispositius d’acollida i suport, el fet de poder disposar d’un habitatge i d’un acompanyament els està permetent refer i emprendre un nou projecte de vida amb els seus fills i filles. Amb la voluntat de fer visible, sensibilitzar i denunciar la problemàtica de les violències masclistes i incentivar els propietaris amb habitatges buits de la zona, dimarts passat es va realitzar una enganxada de cartells pel territori i alguna acció a les xarxes socials.

La Fundació SER.GI va iniciar el 2016 un dispositiu d’habitatges destinat a víctimes de violència masclista a causa de les demandes que tenien per part de serveis especialitzats que atenen aquestes dones que necessitaven un habitatge per al seu procés de recuperació. A partir d’aquí, vam començar a cercar pisos per cobrir la demanda i han arribat a tenir cinc a Girona, dos a Salt i dos més a Figueres. «Actualment, i arran d’una ajuda que ens ha donat la Fundació Solidària Alquímia, hem iniciat aquesta campanya per captar més habitatge social a Figueres i l’Alt Empordà. La idea és que aquestes dones puguin rebre assessorament laboral, atenció psicològica, que no estiguin aïllades en un poble molt rural, sinó que puguin establir xarxa, a través de l’escola, de la feina, per exemple» explica Marc Puntunet, tècnic d’habitatge social del projecte Dones Supervivents de la Fundació SER.GI.

La campanya, que s’allargarà tot el mes de febrer de manera activa, però que resta oberta permanentment, fa una crida als propietaris particulars que disposin d’algun pis buit a Figueres o a poblacions properes, a posar-lo a lloguer social de manera temporal de la mà de la Fundació SER.GI. El preu del lloguer serà acordat segons possibilitats i, a canvi, la persona propietària obtindrà certs avantatges i descomptes i contribuirà a fer que dones que han patit violència masclista puguin refer les seves vides. La Fundació SER.GI necessita pisos d’habitatge social, però ara està abocant els esforços en aquesta campanya: «Només podem donar sortida a un 10% de la demanda d’habitatge que fan les persones ateses» constaten.

Beneficis per al propietari

Les persones propietàries d’algun habitatge que participin en el programa de lloguer social de la Fundació SER.GI, han de cedir-lo per cinc anys com a mínim i, a canvi, obtindran els següents avantatges: Cobrament de lloguer mensual garantit; Retorn de l’habitatge en el mateix estat de conservació; Assegurança gratuïta durant tota la vigència del contracte; Gestió administrativa gratuïta; Tràmits per sol·licitar el Certificat Eficiència energètica / Cèdula habitabilitat, bonificació del 95% IBI, I seguiment periòdic al domicili, entre altres beneficis.

La Fundació subratlla que «a banda de fer d’intermediari en el procés d’aconseguir un pis de lloguer, fem un acompanyament social a la persona que està a l’habitatge i l’ajudem que pugui refer la seva vida i pugui tirar endavant amb els seus fills i filles».