Figueres a escena sorteja tres entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l'Alt Empordà pel concert OMAC: Trencadís, diumenge 27 de febrer a les 19 hores, al Teatre El Jardí.

La primera producció de l'Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC) és Trencadís, un concert compost i dirigit per Dani López, amb la cantant solista Anna Ferrer com a convidada. Consta de dotze poemes musicats de poetes i poetesses d’arreu dels Països Catalans, com Josep Pedrals, Clara Fiol, Anna Gual, Rosa Vilanova, Enric Casasses, Sònia Moya i Juana Dolores Romero. Trencadís explora formes musicals ancestrals de transmissió oral i les transforma aprofitant la versatilitat tímbrica sense precedents de l’OMAC.

Un espectacle que embolcalla amb les arrels de la música ancestral una selecció de dotze poemes postcontemporanis en llengua catalana.

