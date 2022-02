L’Ajuntament de Viladamat va celebrar, diumenge passat, una consulta popular per saber quines inversions ha de tirar endavant aquest any 2022: la reposició de les canonades d’aigua i clavegueram del nucli antic o la Comunitat energètica local.

Entre les deu del matí i les dues del migdia, els veïns del municipi majors d’edat podien expressar el seu vot i el resultat va ser de 91 vots per a cadascuna de les propostes. L’alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, de la CUP, va dir que farien les dues inversions al llarg d’aquest any. Com que les subvencions són finalistes, en el cas que fossin rebutjades, es perdria la inversió.