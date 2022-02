La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya han fet públics els noms dels finalistes de la XIII edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que es lliuraran el proper 24 de febrer a les 8 del vespre a l’Auditori de Girona. Conduirà la gala el periodista Marc Giró, presentador del programa de RAC1 Vostè primer i col·laborador del programa de TV3 Està passant.

Entre els finalistes hi ha noms altempordanesos com el de la periodista Anna Teixidor Colomer que, juntament amb Marc Faro Costa, estan nominats a millor projecte de comunicació periodística pel projecte Josep Costa Serra (1898-1976), la mirada d’una nissaga de majordoms al Castell de Peralada, pel valor històric de treure a la llum una memòria visual desconeguda, pel seu valor inèdit i per la seva dimensió històrica i antropològica.

El figuerenc Francesc Cruanyes i Zafra està nominat al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio (Premi Miquel Diumé) per Tot a Europa, de RNE a Catalunya / Ràdio 4 Girona, perquè planteja de manera distesa què passa a Europa i fa un programa que apropa la realitat europea a l’audiència.

Des de Cadaqués, Víctor Rojas Orcalla, obta també a aquest premi per Es pastor sempre veu la mar plana. Gossos i ovelles, de Ràdio Cap de Creus, que planteja una temàtica interessant que permet recuperar el patrimoni local i musical.

La gala també es podrà seguir en directe per Televisió de Girona, TV Costa Brava, Olot Televisió, Banyoles Televisió, Televisió del Ripollès, Pirineus TV (Cadena Pirenaica), Televisió de Roses i Canal 10 Empordà, i en streaming a través del web www.ddgi.cat/endirecte.

Finalistes de l'edició 2022

Millor projecte de comunicació periodística:

Jordi Ribot i Puntí i Joan Castro i Folch, d’Iconna, pel projecte La dona policia.

Martí Albesa Castañer, Sara Montesinos Pinilla i Claudia Frontino Gutierrez, pel projecte Girona, punt i a part.

Anna Teixidor Colomer i Marc Faro Costa, pel projecte Josep Costa Serra (1898-1976), la mirada d’una nissaga de majordoms al Castell de Peralada.

Millor treball informatiu o divulgatiu en premsa:

Jordi Grau i Ramió, Àgata Guinó Soler, Marina López Pérez, Xavier Pi Compañó, Òscar Pinilla Tortosa, Marta Rodríguez Font i Tura Soler Pagès, pel reportatge La justícia, a examen, publicat a Revista de Girona.

Anna Alfaro Lucas, pel reportatge La mestra que estima els nens des de 1915, publicat a La Mira.

Irene Casellas Parra, pel reportatge Renovables? Sí, però…, publicat a La República.

Millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio (Premi Miquel Diumé):

Jordi Ros Rué i Martí Masó Juanmiquel, per Sense fronteres, de Ràdio Banyoles.

Víctor Rojas Orcalla, per Es pastor sempre veu la mar plana. Gossos i ovelles, de Ràdio Cap de Creus.

Francesc Cruanyes i Zafra, per Tot a Europa, de RNE a Catalunya / Ràdio 4 Girona.

Millor fotografia de premsa:

David Borrat Martos, per Incendi forestal al massís del Montgrí, una foto publicada per l’agència EFE.

Carles Palacio i Berta, per Ganes de futbol, publicada a la revista Descobrir.

Quim Puig i Borràs, per Vacunació massiva, publicada a El Punt Avui.

Millor informació digital:

Anna Salvadó Figueras, per la sèrie de reportatges Mil i una nits de festa al Baix Empordà.

Esteve Codony Gardella, per RàdioBanyoles.cat.

Anna Salvadó, Albert Aparicio, Àlex Cordón, Dani Cortés, Eugènia Güell, Gerard Escaich, Josep Lluís Vidal, Mar Coll, Marc Clapés, Marc Vilà, Maria Alsina, Marina Saura, Martí Saguer, Nerea Cabello, Paula Brines, Roger Rams i Sergi Villena, per L’Informatiu viral de Ràdio Capital.

En les categories de millor treball en televisió i de millor iniciativa de comunicació institucional, el jurat ha elegit directament un guanyador, que s’anunciarà el mateix dia de la gala.

Pel que fa a la VIII Beca dels Premis Carles Rahola, convocada per l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona, els finalistes són: