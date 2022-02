La font, realitzada l’any 1972 per l’artista rosinc Jaume Turró, conegut popularment com en "Xameca", torna a lluir a la cèntrica plaça de Sant Pere, després dels treballs de restauració duts a terme per solucionar els problemes estructurals que presentava i recuperar el seu singular trencadís de ceràmica tricolor.

La font presentava un aspecte molt deteriorat. L’aigua penetrada per les esquerdes existents havia provocat que l’armadura metàl·lica de l’interior augmentés el seu volum i rebentés el revestiment, fent saltar també un nombre important de peces del característic trencadís de ceràmica que ornamenta la font. Davant d'aquest deteriorament, el Departament de Cultura de l’Ajuntament ha encarregat la seva restauració, duta a terme per l’empresa especialitzada en restauració de patrimoni arquitectònic Chroma. Èric Ibáñez, regidor de Cultura de Roses, explica que "des de la seva instal·lació, fa justament 50 anys, la font d'en Xameca és un dels elements més coneguts del centre urbà de Roses que, malauradament, es trobava en molt mal estat a causa principalment de les filtracions d'aigua que s'han anat produint. La intervenció realitzada era absolutament necessària si es volia conservar la font, ja que hi havia risc de perdre-la del tot, motiu pel qual vam decidir tirar endavant amb aquesta restauració". La intervenció ha consistit en la retirada de morters i peces ceràmiques inadequades, s’ha injectat un inhibidor per evitar que l’estructura metàl·lica interior torni a malmetre l’element, s’han reparat fissures i esquerdes, i s’ha netejat i aplicat un tractament contra líquens, molses i sals. Finalment, s’ha tornat a vestir la font perquè aquesta recuperés el seu estat original, reposant les peces del trencadís tricolor -groc, blau cel i blau fosc- que s’havien malmès amb rajoles vidriades i refent així els jocs geomètrics perduts. 50è aniversari La font d’en Xameca celebra aquest any el seu 50è aniversari. Aquesta estructura hidràulica va ser feta l’any 1972 per Jaume Turró, un pintor i artista local anomenat popularment “Xameca”. El tret més visible de la font és la seva decoració que està feta a base de petites tessel·les de colors groc, blau cel i blau fosc. Aquest trencadís té una forma irregular, ja que s’ha obtingut amb fragments de rajoles comunes i estan disposades en línies d’un sol color que formen diverses formes geomètriques. La forma de la font és troncopiramidal, és a dir, sobre una base quadrada hi ha un cos triangular rematat amb una bola.