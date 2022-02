El fins ara alcalde de Borrassà, Ferran Roquer (Junts), ha deixat el càrrec aquest dissabte 19 de febrer, després de dinou anys. L'alcalde substitut, Joan Hurtós, ha comunicat als veïns i veïnes, aplegats en una carpa a Cal Governador, que tenen previst nomenar Roquer Fill Adoptiu del poble, ja que va néixer a Portbou i va arribar de petit a Borrassà.

Al ple de renúncia al càrrec, hi ha assistit un gran nombre de gent del poble. Roquer ha confessat que l'alcalde Joan Soler, va apostar molt per ell, "però ha arribat el moment que no ho puc compaginar tot", ha explicat.

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i diversos alcaldes i alcaldesses de la comarca han volgut acomiadar Roquer com alcalde de Borrassà.