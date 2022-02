Aquesta setmana s’han iniciat a Roses les obres de reforma i millora de la xarxa de sanejament dels carrers de les Olles i de Joan Badosa. Els treballs tenen un pressupost de 68.000 €, i tenen per objectiu evitar els problemes de sedimentació i embussos del clavegueram que es produeixen a la cruïlla entre els dos carrers.

Al llarg dels dos mesos de durada que tenen previstes les obres, se substituirà el col·lector d’aigües residuals per evitar la connexió actual de barreja d’aigües fecals i pluvials existent a la cruïlla entre els carrers de les Olles i Joan Badosa, que fins ara generava problemes periòdics de males olors.

El projecte contempla també la substitució de la canonada d'abastament d'aigua potable per una nova i la millora de la recollida de les aigües pluvials, per una banda amb la instal·lació d’una canonada que donarà continuïtat a la xarxa del carrer Joan Badosa fins a l’avinguda de Rhode, i per altra amb la col·locació d’embornals al carrer per a una recollida eficient de l’aigua de pluja.

L’actuació es completarà amb la pavimentació del carrer, on es farà servir la mateixa tipologia que el de la zona peatonal del Pla de Barris, harmonitzant així el carrer amb el seu entorn.