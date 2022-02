L’Ajuntament de l’Escala té intenció d’allargar, en el transcurs d’aquest any, el passeig d’Empúries fins al límit amb Sant Pere Pescador. El regidor d’Urbanisme de l’Escala, Josep Bofill, ha explicat que aquesta setmana tenen previst obrir les pliques per posar en marxa aquest ambiciós projecte de millora urbanística.

«El projecte preveu donar continuïtat al passeig de vianants fins al Riuet. Ara, arriba fins a Sant Martí d’Empúries i volem que l’estètica, la funcionalitat i l’atractiu del passeig d’Empúries ens porti fins al final del terme», manifesta l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, que afegeix que «serà un magnífic projecte que estarà acompanyat d’una reurbanització i millora de serveis de part del passeig actual, que està en mal estat».

L’any passat ja van aportar una inversió de 300.000 euros per refer les passeres de fusta. En total, la inversió a Empúries pels propers anys s’acosta als dos milions d’euros.

El passeig d’Empúries, inaugurat l’any 1992, amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, uneix Sant Martí d’Empúries amb el nucli urbà de l’Escala. És un passeig per a vianants i ciclistes d’uns dos quilòmetres, que recorre el litoral escalenc, tot passant per indrets tan interessants com el jaciment grecoromà, l’antic Moll Grec o l’espectacular mirador de les Coves, entre altres racons interessants. La intenció municipal és reforçar l’ordenació urbanística de l’entorn d’un dels principals atractius turístics del municipi.