Per les vacances de Setmana Santa, quan es produeix el primer desembarcament turístic de la temporada a Castelló d’Empúries i Empuriabrava, hauria d’estar instal·lat el Wifi4eu, el sistema de wifi gratuït a tots els equipaments, places i espais més importants del municipi. La Unió Europea (UE) ha tret una nova línia de subvencions per al wifi públic i gratuït en espais públics com són les dependències municipals, equipaments, museus, parcs i places del municipi. La subvenció econòmica és de 15.000 euros i les condicions que es posen a sobre de la taula són que els equips que es col·loquen han de ser d’última generació i el manteniment ha de tenir una durada mínima de tres anys. El govern municipal de Castelló preveu aprofitar l’arribada dels mesos de més afluència de visitants.

A la plaça dels Homes, per exemple, s’hi podran connectar unes 250 persones a la vegada, mentre que seran fins a un miler de dispositius alhora connectats a la Basílica. La regidora d’Eines TIC, Comunicació, OMAC, Contractació i Compres, RRHH i Arxiu Municipal de l’Ajuntament castelloní, Esther Piris, assegura que «l’Ajuntament és qui fa els tràmits de contractació, però, ara, no ens costa diners, ja que Europa els dona directament a l’empresa adjudicatària». Piris també recorda que, anys enrere, van establir el primer wifi gratuït a la platja d’Empuriabrava, sense subvencions. La Sala Municipal, el pavelló d’esports, la Sala Gòtica, el Centro, la Sala Polivalent, la Farinera, la Llar d’Infants, el Centre de Serveis, el centre Emprèn i el Centre Cívic d’Empuriabrava són alguns dels punts on es podrà gaudir d’aquest servei. «Vam afegir espais exteriors, com el Pati del Palau dels Comtes, els camps de futbol del municipi, el passeig marítim, la plaça dels Homes i la plaça de la Basílica, ja que, pel Mercat Medieval, oferirem wifi gratuït», continua explicant Esther Piris. La licitació d’aquest servei de comunicació també inclou la senyalització amb cartells a tots els punts on els ciutadans d’aquí i d’altres llocs es podran aprofitar del wifi gratuït quan treballin o facin vacances.