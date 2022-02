La redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) serà la inversió més destacada que durà a terme el consistori de Ventalló durant aquest exercici. Amb una aportació de 115.205 euros, aquesta inversió és la més destacada. «L’any 2016 es va anul·lar per sentència judicial i les Normes Subsidiàries que tenim són molt antigues», explica l’alcaldessa, Remei Costa. El consistori ventalloní, a més, ha inclòs dins del pressupost municipal per a aquest any 2022 la remodelació de la plaça de la Font, que es troba al centre del poble, i és coneguda per ser l’epicentre de la Fira de l’Oli.

La font de la plaça de la Font és protegida com a bé cultural d’interès local dins del nucli urbà de la població, a la part nord-oest del terme, a l’extrem de ponent de la plaça. Es tracta d’una font de planta circular, bastida amb grans blocs de pedra rectangulars. Al mig hi ha el brollador, també circular i gravat amb dues dates, 1807 i 1830, probablement corresponents a les dates d’inici i finalització de la construcció. Remei Costa explica que «deixarà d’haver-hi la rambla al mig» i afegeix que «fem servir els elements perquè els vehicles no hi aparquin». La col·locació de llums del camí del Torrent, entre els masos i Ventalló, serà una altra de les intervencions que realitzarà el consistori durant el present exercici, igual que la millora de camins del terme municipal. D’altra banda, Dipsalut, òrgan que depèn de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Ventalló una subvenció de 3.742,64 euros que es destinarà a finançar les despeses del consultori mèdic.