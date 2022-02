Les obres del tancament i pavimentació dels patis exteriors i la cotxera dels camions del parc de Bombers de Figueres avancen a bon ritme i, si totes les previsions es compleixen, acabaran entre els mesos d’abril i maig pròxims. Els treballs s’han distribuït en tres fases: la renovació del paviment de la cotxera, actuació que ara ja està finalitzada; l’enderroc i la construcció d’un nou tancament, obra que s’està fent actualment, i, per acabar, la pavimentació del pati.

L’execució de les obres s’ha distribuït en diferents fases, precisament, per tal que l’activitat del parc de Bombers i l’entrada i sortida dels camions no es vegin afectats. D’aquesta manera, s’ha habilitat una zona per a l’estacionament dels camions en cada fase i un pas per a la circulació.

L’adequació del recinte ha comportat rebaixar el nivell del terra del pati exterior uns 50 centímetres i, aprofitant aquest moviment de terres, s’ha pogut soterrar tot el cablejat i condicionar la xarxa de clavegueram i els desaigües. Una de les intervencions més visibles serà, també, la substitució de tot el mur que voreja la instal·lació. D’acord amb el projecte, el mur perimetral que hi havia fins ara era de formigó massís, i amb l’actuació prevista s’executen petits murs de contenció de formigó amb la seva fonamentació i es col·loquen.

L’enderroc i la construcció del nou tancament, el paviment del pati i la renovació de la superfície del terra de la cotxera disposen d’un pressupost d’execució material de 388.554,65 euros i d’un pressupost de contracta, amb l’IVA inclòs, de 559.479,84 euros.

Després d’anys d’espera, els treballs que han de dignificar el parc dels Bombers de la Generalitat de Figueres es van poder iniciar el 2017, amb un projecte de reforma i ampliació que en una fase anterior es va centrar, principalment, en habilitar una sala per al cap de guàrdia, magatzems, el vestuari i un gimnàs. També es va intervenir en la renovació dels despatxos, el menjador, la cuina, la sala de comandament i els dormitoris.

Una reclamació de feia temps

De mica en mica, l’equipament disposa de totes les necessitats fonamentals per a la comoditat i el benestar de les persones que hi treballen. Feia molt de temps que els bombers reclamaven que s’arreglessin les instal·lacions o bé que es construís un equipament nou. Abans que es pogués executar el projecte de millora, els bombers havien hagut de conviure amb tota mena de mancances i deficiències infraestructurals, com per exemple les goteres de la coberta, la manca d’espai, els forats del terra o el mal funcionament de les portes.

El parc de Bombers es troba a tocar l’Institut Narcís Monturiol i l’Espai Cultural Molí de l’Anguila, amb un accés ràpid i directe a la carretera nacional N-260.