El cònsol general de França a Barcelona Olivier Ramadour ha visitat Roses on ha estat rebut per l’alcalde de la població, Joan Plana, regidors i regidores de l’Ajuntament i representants de la comunitat francesa que viu al municipi. La trobada que s'ha fet aquest dimecres al matí, ha tingut lloc a l’emblemàtic castell de la Trinitat, on el cònsol ha pogut conèixer la història del municipi a través d’un recorregut pel castell i el seu museu. L’acte institucional ha finalitzat amb la signatura del llibre d’honor de la vila.

Durant l'acte, l'alcalde Joan Plana ha fet referència a la llarga relacio històrica que uneix França i Roses "una història diversa que ha viscut moments de tot tipus i moments complicats. Justament el Castell de la Trinitat ha estat escenari en el passat de contingències bèliques i les restes que queden al castell ho testimonien perfectament". Plana ha recordat també els moments de veïnatge i ha destacat que "sobretot al llarg dels ultims cent anys han estat el millor moment de les relacions entre Roses i França, primer per tota la relació comercial i econòmica i també des del punt de vista del turisme". Igualment ha fet èmfasi en la relació sentimental i familiar que moltíssimes famílies de Roses tenen a França. Precisament durant l'acte hi ha hagut representació de l'Associació Amicale dels francesos de Roses, una comunitat amb una gran presència al municipi. Espai de memòria El cònsol general de França a Catalunya Olivier Ramadour s'ha referit al castell de la Trinitat com "a lloc de memòria" que en aquesta ocasió ha estat escenari d'amistat i de la bona relació que hi ha entre el poble de Roses i França. El cònsol ha volgut agraïr la rebuda per part de l'ajuntament rosinc i ha posat de rellevància la cooperació transfronterera que s'estableix entre els dos països i que "ens fa ciutadans europeus". El cònsol ha conversat amb els representants municipals i també amb els veïns francesos de la població. Prèviament ha visitat l'Ajuntament de Figueres on ha firmat el llibre d'honor i s'ha trobat amb l'alcaldessa Agnès Lladó.