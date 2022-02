L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha aprofitat una reunió que ha mantingut amb representants de Transports de la Generalitat per tractar, entre altres temes, la necessitat del seu municipi per estar millor connectat amb Figueres. L’alcaldessa socialista ha demanat a Transports que intercedeixi per tal que el bus urbà de Figueres ampliï el seu recorregut i pugui arribar fins al nucli antic vilafantenc.