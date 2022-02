L’exconseller de la Generalitat, Jordi Turull, que va ser empresonat, el 2017, per l’article 155, va visitar l’Escala, dissabte passat al migdia, on va oferir una xerrada-col·loqui al local del CER (Centre Esportiu i Recreatiu). El periodista, regidor de Junts per Figueres i vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, va ser l’escollit per dur a terme la presentació de l’acte.

La xerrada-col·loqui amb Turull, actual vicepresident de Junts, era organitzada per l’agrupació local del partit. Han estat diverses vegades, des que va sortir de la presó, que Turull ha vingut a la comarca per participar en actes, entre els quals la presentació de llibres escrits en el transcurs del seu pas per la presó. L’acte de Jordi Turull va aplegar un nombrós públic al local del CER, en un acte que es va allargar fins a l’hora de dinar.