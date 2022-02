La militància d’Esquerra Republicana Figueres ha escollit de nou a l’actual alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó i Saus, com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals que es celebraran al 2023.

Per la formació, Agnès Lladó ha estat impulsant durant els quasi tres anys de mandat, un govern que posa a les persones al centre de les decisions, transformant la ciutat, impulsant un canvi pensat per a tothom.

En aquest sentit, la candidata ha defensat que “estan revertint la tendència negativa amb la qual es van trobar la ciutat el 2019 i revitalitzant-la econòmicament i socialment gràcies a una acció de govern pensant sempre en el benefici i el benestar de tots els veïns i veïnes”. I ha afegit que “el canvi que estem impulsant és imprescindible per continuar fent de Figueres, la ciutat de l’Empordà, el motor econòmic, social i cultural dels pròxims anys. Tenim molta feina per endavant i encara més il·lusió per fer-la”.

Després del suport rebut pels companys i les companyes de Figueres, la candidata s’ha mostrat “enormement agraïda" amb la valoració dels companys i companyes, i la confiança dipositada. En aquest sentit, assegura que el seu compromís "és absolut" per encapçalar "una llista que defensa els valors republicans i feministes, una llista jove i transversal que continuarà impulsant la transformació que Figueres tant necessita”.

Agnès Lladó i Saus es va llicenciar en Dret per la Universitat de Girona i va treballar com assistent de direcció de màrqueting en una empresa figuerenca. Ha estat regidora a l’Ajuntament de Figueres i membre del Consell Comarcal de l’Alt Empordà des del 2015. El 15 de juny de 2019 va ser escollida alcaldessa de Figueres i, actualment, també és presidenta del Consell de Governs Locals.