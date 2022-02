L'agrupació de regidors no adscrits de l'Ajuntament de Figueres, denominada Figueres Futur, reclama diferents mesures per evitar un altre accident mortal, com el que va tenir lloc el passat dissabte. Per una banda, proposen declarar com a "zona 30" el tram de l'avinguda Salvador Dalí entre el carrer Fages de Climent i la rotonda de l’hotel Ronda i instal·lar-hi un radar fix per poder controlar-ho i com a mesura dissuasiva.

El nen de 7 anys que ha estat atropellat a Figueres ha mort Per una altra, consideren que seria un bon punt per instal·lar el primer pas de vianants intel·ligent de la ciutat. Un projecte que Figueres Futur va pactar amb l'equip de govern als pressupostos d'enguany. Es tracta d'un sistema que quan es fa fosc s’il·luminen totes les franges a la calçada quan detecten un vianant que s’hi acosta per creuar.