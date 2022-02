Figueres ha recordat els exiliats de la Guerra Civil, aquest diumenge 13 de febrer, al matí, en l'acte d'homenatge que s'ha celebrat al monument dedicat a les víctimes de la repressió.

L'Ajuntament de Figueres, juntament amb l'associació per a la preservació i difusió de la memòria històrica, Triangle Blau, Òmnium Alt Empordà i Amical Anciens Guerrilleros han fet l'ofrena floral.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha manifestat que "Figueres no oblida" i que l'homenatge "es fa avui", però que "hi pensen sempre", en referència als exiliats. A més, ha aprofitat l'ocasió per donar les gràcies a Triangle Blau per l'organització de l'acte i per recordar la figura de la pedagoga i escriptora catalana Teresa Juvé.