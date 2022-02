Capmany ha trobat una solució per eliminar l’impacte visual dels contenidors, cobrint-los de fotografies que formen part de la memòria històrica del poble. Les illes de contenidors s’han convertit en un espai on homenatjar el passat, amb imatges personalitzades a cada zona.

A l’entrada del poble, hi apareix el nom del poble amb una tipografia adaptada a les seves característiques. La lletra «m» representa camps sembrats, la «y» és una copa de vi i la «c» recorda una hortalissa. Un cartell de benvinguda acompanyat de fotografies als dos costats il·lustren el passat del poble.

En una altra illa de contenidors, hi apareixen les imatges de les vinyes, amb un aspecte bucòlic i nostàlgic, tal com explica Joan Fuentes, l’alcalde de Capmany. Jornalers treballant els camps, carros de cavalls i colles d’amics a l’ombra dels arbres són algunes de les fotografies que hi apareixen. Al llarg d’aquest any, l’Ajuntament té la voluntat d’acabar de cobrir totes les illes de contenidors «i aconseguir una harmonia estètica en tot el municipi».

Joan Fuentes comenta que «la idea és corregir l’impacte visual que causen els contenidors i fer-ho a través d’un missatge i amb una finalitat estètica. Hem d’aprofitar i dir coses».

Un altre municipi de la comarca de l’Alt Empordà, l’Escala, també té decorades algunes de les illes de contenidors del municipi amb aquests elements decoratius urbans. De fet, va ser l’Escala el que va inspirar a l’alcalde de Capmany per importar la idea al seu poble. «Nosaltres tenim la sort de tenir totes les illes de contenidors fora del nucli urbà, però, tot i això, volíem donar-los un altre aspecte, més ordenat», hi afegeix Joan Fuentes.

Identitat de poble

Alguns dels veïns de Capmany s’han reconegut en les fotografies o als seus pares, avis o familiars, i han rebut amb molt d’entusiasme aquesta iniciativa. L’alcalde explica que tots els comentaris i impressions que els han fet arribar els capmanyencs a l’Ajuntament han sigut positius. Es tracta d’una proposta que homenatja el passat del municipi creant espais de memòria col·lectiva i reforçant la identitat com a poble.

Un passeig pels carrers i les places de Capmany permet descobrir que és un poble que té molta cura de l’estètica urbana. Com anota el mateix alcalde, fa poc, han realitzat una altra millora als carrers, substituint l’antiga senyalització urbana per tòtems de Corten, un material que s’integra molt millor en el paisatge i colors del municipi, amb colors que harmonitzen amb l’entorn. L’objectiu és, segons Joan Fuentes, «crear un model estètic amb una línia homogènia, eliminant obstacles i convertir-los en quelcom més amable, sense perdre la seva funció informativa».