Una quarantena de persones s'han manifestat aquest dijous davant la seu del Consell Comarcal per reclamar "solucions" als problemes que afirmen es viu a la protectora d'animals de Figueres. L'equip de Govern de Figueres vol rescindir el conveni amb el Consell Comarcal per la gossera i endur-se els animals a un refugi. Així ho ha anunciat la regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, durant la concentració que ha començat a la Font Lluminosa i s'ha desplaçat fins al carrer nou per acabar davant de l'ens del Consell.