El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcalde de Pau, Pere Maluquer, acompanyats per l’alcalde de Pedret i Marzà, Daniel València, i l’alcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Maria Cortada, entre d’altres autoritats, han visitat avui les obres de la nova depuradora d’aigües residuals de Pau i Olivars de Pau. Els treballs es preveu que estiguin enllestits durant la tardor d’enguany.

La nova depuradora de Pau, que substituirà la que actualment està en servei, tindrà una capacitat de 170 m3/dia, amb un tractament biològic d’aeració prolongada amb cambra anòxica i òxica amb recirculació interna, a més de la instal·lació per al tractament de fangs.

La planta, que està sent construïda per l’empresa Rubau Tarrés S.A.U i que suposarà una inversió de 2,7 milions d’euros, tindrà capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures i garantirà el tractament de les aigües fins a l’eliminació de nutrients, aportant al medi una aigua de sortida de bona qualitat. També es duran a terme actuacions per a integrar la planta amb el seu entorn.

La depuradora, que està inclosa en l’actual planificació hidrològica suposarà una millora significativa en el tractament de les aigües residuals generades en el municipi, aportant l’aigua degudament tractada al Riutort i contribuint a la millora mediambiental dels Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.

Eficiència energètica

En el marc de les obres de la nova depuradora, està prevista la instal·lació d’un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW.

Des de 2018, L’Agència està desplegant un pla d’eficiència energètica, potenciant l’energia fotovoltaica, la producció de biogàs i diverses mesures per fer més eficients les depuradores i satisfer el 78% de l’energia de les depuradores amb fonts renovables, amb una inversió global de 159 MEUR.

Sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 536 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa la comarca de l’Alt Empordà, hi ha 21 depuradores en servei que donen servei a més del 87% de la població de la comarca. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.