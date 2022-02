El PSC de Portbou vol que hi hagi atenció bancària diària i de qualitat al poble cada dia de la setmana. Actualment, hi ha dues oficines al poble de dues entitats bancàries diferents. Una, obre tots els dies de 9 a 11 h i l’altra només dos dies a la setmana. “La població de Portbou és una població envellida i moltes vegades es veu abocada a fer tràmits en línia que no sap o no pot fer per culpa de l’escletxa digital”, ha explicat Gael Rodríguez, secretari d’organització de l’agrupació socialista de Llançà-Portbou.

El partit vol que “es garanteixi que hi ha servei bancari cada dia de la setmana de 9 a 14 h durant tot l’any, i si fos possible una tarda a la setmana per tota aquella gent que no pot fer els tràmits durant el matí perquè té negocis, està a la feina o per exemple està tenint cura de fils, nets, o persones dependents i no les poden rellevar fins més tard”.

Fa uns dies, Carlos San Juan, de 78 anys, va presentar 600.000 signatures al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital una petició perquè les entitats bancàries donin un tracte més humà a les persones afectades per la bretxa digital. “El govern de l’Estat va recollir el guant i ja ha anunciat un pla per a eliminar l’exclusió financera de la gent gran, però mentre arriba volem que l’alcalde exerceixi de mediador amb les entitats financeres per garantir el servei bancari a tots els portbouencs i portbouenques cada dia de la setmana encara que no hi hagi competències municipals directes sobre l’horari comercial de dites entitats” han explicat els socialistes.

Els socialistes portbouencs també entraran una proposta a l’Ajuntament per intentar resoldre la problemàtica existent. En aquesta, demanen que les entitats bancàries instal·lin caixers automàtics de retirada d’efectiu de forma accessible i segura per a la ciutadania (i en especial per a la gent gran) en edificis o espais municipals (preferentment, centres cívics o casals de la gent gran). També proposen que s'estudiï la possibilitat de bonificacions a les entitats bancàries, com la taxa d’ocupació de la via pública, a aquelles entitats bancàries que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral per evitar així cues al carrer davant les sucursals.