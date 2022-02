L’Ajuntament de Vilafant ha obtingut el compromís del Ministeri de Foment de començar a redactar el projecte per a la construcció d’una rotonda a l’enllaç de l’N-260 amb l’accés a la població. L’alcaldessa, Consol Cantenys, recorda que és una vella reivindicació perquè és un punt perillós on hi ha nombrosos accidents, el darrer el mes de desembre passat. De moment, aquesta infraestructura està en fase de redacció i s’espera que ben aviat sigui una realitat per millorar la seguretat viària al municipi, recalca Cantenys.