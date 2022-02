A la trobada digital d'aquest dimecres 9 de febrer teníem convidat a l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell. Han entrat més d'una vintena de preguntes a les quals l'alcalde hi ha dedicat més d'una hora. Durant la trobada, una lectora (Lisa) ha preguntat sobre "la Gossera comarcal i el projecte que tenia Castelló per fer la seva pròpia". L'alcalde ha respost que actualment estan treballant en el concurs públic del servei de recollida i custòdia dels animals de companyia. "Paral·lelament - ha afegit - estem tramitant l'adequació d'una parcel·la per a poder construir un centre propi de l'ajuntament. Quan tinguem el permís urbanístic per a poder construir, dissenyarem el projecte i procedirem a la seva construcció".

Per una altra part, s'han tractat grans temes com la problemàtica dels macroparcs eòlics a la comarca i d'altres més locals com previsions d'obres. També hi ha hagut moltes preguntes amb relació a la seguretat del municipi, l'alcalde ha explicat les darreres actuacions de la Policia Local i la previsió d'augmentar la plantilla esperant amb això "ser més eficients". Llegeix totes les preguntes i respostes d'aquesta trobada digital aquí.