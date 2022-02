La Residència Toribi Duran de Castelló d’Empúries ha obert aquest dilluns, dia 7 de febrer, un nou centre de dia a l’antic complex hostaler i de lleure El Cau. L’entesa a tres bandes entre l’Ajuntament de Castelló, la Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia i la propietat de l’antic complex hostaler i de lleure ha facilitat l’obertura d’aquest centre de dia geriàtric amb una capacitat de vint places. L’establiment es troba situat just a davant de l’Asil, a tocar la riba de la Muga. La residència, gestionada per l’esmentada Fundació, va haver de deixar de prestar els serveis de centre de dia a causa de les restriccions generades per l’actual pandèmia.

L’entesa a tres bandes facilita la reconversió d’El Cau de Castelló en centre de dia geriàtric La directora-gerent de la Fundació Santa Llúcia, Núria Botinyà, assegura que aquesta iniciativa inclou el servei de transport adaptat a domicili, de dilluns a divendres, de les nou del matí fins a les sis de la tarda. L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, per la seva banda, destacava que «aquesta situació ens va generar la necessitat de resoldre una mancança que afectava els usuaris d’aquest servei. En el seu moment, vam estar valorant la concertació d’un acord amb un centre de dia extern a l’espera de poder tirar endavant el nou equipament previst en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del 2024 a la marina d’Empuriabrava. Ens ha arribat l’oportunitat d’aquest acord amb els propietaris d’El Cau, els quals, de fet, ja havien manifestat, temps enrere, la voluntat de fer un centre de dia en el seu establiment». L’alcalde republicà Salvi Güell destaca, per la seva banda, que «la ubicació d’El Cau és immillorable, ja que per la seva proximitat a la residència permetrà compaginar la feina del personal. La prestació de les vint places disponibles estaran vinculades als serveis de la Generalitat». El nou centre de dia castelloní serà gestionat per la Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia, concertada amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).