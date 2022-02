La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 49.308,86 € a l’Ajuntament de Pontós per a la rehabilitació i arranjament del cementiri local. La inversió se centrarà en la reparació dels murs i la fonamentació, així com en la millora de les cobertes i de la jardineria existent, tant de l’interior com del perímetre exterior de l’edifici.

Dissabte passat al matí, el consistori, encapçalat per l’alcaldessa Bàrbara Van Hoestenberghe, va organitzar una trobada oberta a tots els veïns i veïnes per tal d’explicar que aquest any es faran aquestes obres. En aquesta trobada, hi van assistir un bon nombre de ciutadans.

D’altra banda, el ple de l’ajuntament de Pontós va aprovar, a finals de gener, per unanimitat, la proposta del reglament del servei de la minideixalleria municipal.

Aquest reglament pretén regular el servei de Deixalleria Municipal de Pontós. L’activitat resta assumida per l’ens local com a pròpia, determinant-se l’abast de les prestacions a favor dels ciutadans de la forma regulada en el present reglament.

Aquest servei municipal es concep com a centre de recepció de productes per a la reutilització i de residus municipals, emmagatzematge selectiu d’aquests residus que no són objecte de la recollida en àrees d’aportació a la via pública i posterior tractament (preparació per a la reutilització, valorització i/o disposició final).

La deixalleria de Pontós està adherida a la Xarxa de deixalleries comarcal.