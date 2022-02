Figueres aixecarà part de la suspensió de les aportacions als plans de pensions als treballadors municipals que un informe de secretaria alerta que no s’ajusten a llei fins que hi hagi una decisió de la Comissió jurídico Assessora. El govern havia suspès les aportacions després de conèixer l’informe, però ha decidit aixecar la suspensió per les aportacions fins a 28,34 euros perquè la llei ho permet. La resta es mantenen suspeses.

El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat aquest dilluns 7 de febrer «aixecar, amb efectes 1 de gener de 2022, la suspensió de les aportacions al pla de pensions corresponents a l’exercici 2022 per l’import de 28,34 euros per partícip i més, i mantenir la suspensió cautelar per qualsevol quantia que superi dit import fins que sigui resolt l’expedient de revisió d’ofici incoat».

El motiu és que la llei permet incrementar les retribucions al personal públic o aportacions a plans de pensions fins a un 2%. Això permetria al govern pagar les retribucions fins a la quantitat de 28,34 euros.

L’ajuntament va aprovar en un ple extraordinari revisar d’ofici les disposicions i els acords que referents a les aportacions als plans de pensions dels treballadors públics per valor d’1,8 milions d’euros des del 2014 al 2020 perquè no s’ajustaven a llei. I així ho va certificar un informe emès pel cap del servei de Recursos Humans, la secretària i la vicesecretària que alerten de les possibles responsabilitats «administratives, comptables i penals» que podria comportar. L’informe jurídic conclou que les aportacions no s’haurien d’haver reprès l’any 2014 perquè implicaven un increment de la massa salarial i retributiva «prohibit expressament» per llei.

Ara, el cas passa a la Comissió Jurídica Assessora, l’òrgan consultiu de la Generalitat. Amb la decisió del ple del 7 de febrer s’aixeca la suspensió per les quantitats que si es poden pagar i s’està a l’espera de l’informe.

Recollida orgànica

Per altra part, l’Ajuntament, després de fer-se càrrec de l’enllumenat, l’Ajuntament vol treure a licitació el servei de recollida orgànica el mes de juny.