La Cafeteria de l’Hospital de Figueres, des del mes de desembre, està adherida a l’aplicació To Good To Go per evitar el malbaratament del menjar a l’establiment. Aquesta acció dóna compliment a la llei 3/2020 de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i s’emmarca en la voluntat de la Fundació Salut Empordà (FSE) de ser més sostenibles i reduir la seva petjada ecològica en el medi ambient.

Així, des de fa dos mesos, la Cafeteria de l’Hospital de Figueres, gestionada per Emporhotel (l’agrupació de serveis hotelers de l’entitat), ofereix cinc menús diaris per 3,99 euros, que consten en primer i segon plat i postres i que es poden recollir de les 16 a les 17 h a la mateixa cafeteria. Per saber la quantitat de menús que es podien posar a la venda, durant uns dies es va fer un seguiment del consum d’aliments a l’establiment. El funcionament de l’aplicació és molt senzill: les persones interessades s’han de descarregar l’aplicació al seu mòbil i triar l’establiment on comprar el menú. El pagament es fa a través de la plataforma i l’usuari rep un número de comanda que ha d’ensenyar a la Cafeteria quan ho va a recollir. El menú és una incògnita, perquè l’establiment desconeix quin excedent alimentari tindrà aquell dia. Els ingressos econòmics que es generin a través de l’aplicació es reinvertiran en millores per a l’Hospital i per al personal. “Sumar-se a aquesta aplicació ha estat senzill, ja que l’únic que s’ha hagut de fer des de la Fundació és adaptar l’ordinador de la Cafeteria per poder rebre les sol·licituds de les comandes i ajustar la logística diària”, explica Elena Bonet, responsable d’Emporhotel i de l’àrea de Medi Ambient de la FSE. Des de la Fundació es fa una valoració molt positiva d’aquesta iniciativa perquè ha tingut molt bona acollida entre els usuaris de l’app, ja que en dos mesos s’han “salvat” 114 menús. A més, és una bona manera de reaprofitar els excedents alimentaris de la cafeteria.