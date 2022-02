Militant d’Unió Democràtica de Catalunya, del 1999 a 2002, Pere Maluquer i Ferrer (Barcelona, 1960) va esdevenir president del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi ambient (CILMA), de la Diputació de Girona, i del 2002 a 2004 era director general de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A les eleccions municipals del 2011, Maluquer va ser escollit tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Pau, a més de vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. A les municipals del 2015, Maluquer va sortir reelegit, novament, regidor de Pau. El 2019, va aconseguir l’alcaldia.

Com s’han plantejat el 2022, a l’Ajuntament de Pau?

Aquest, per a tothom, havia de ser l’any de la represa i de la normalitat. Per sort, tenim un pressupost ambiciós. El Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) ens permetrà fer la millora de l’enllumenat públic de Pau, sobretot el del nucli dels Olivars.

Què destaca més dels pressupostos municipals d’aquest any que hem començat?

Les obres que ja són recurrents, com ara acabar la millora de les infraestructures actives, l’adequació paisatgística i serveis per a millorar el paisatge.

La Covid-19 els ha portat molts problemes, a Pau?

Penso que moltes famílies han patit per a molts familiars. Pel que fa a la gestió municipal, no gaires problemes, perquè som molt cohesionats. Hi va haver un moment en què vam ser la taxa més baixa de Covid de tot l’Empordà. En el transcurs del confinament, vam créixer amb cinquanta nous residents i, ara, som 559 habitants. Vam fer un pla per a la recuperació social del poble amb mesures per mitigar l’impacte. Tothom ho ha anat assimilant en la mesura com ha pogut.

Què ha de suposar la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)?

Aquest és un tema de mandat. Ara, hem passat la fase de participació ciutadana i estem analitzant aquells resultats. Hem rebut suggeriments de part de la ciutadania i suposa una qüestió molt important. Pau té unes normes dels anys noranta del segle passat que calia canalitzar. Hem de resoldre els problemes d’aparcament a dins del poble, per exemple.

Aquest any tindran nova depuradora?

Sí, la voluntat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és que estigui en marxa per fer les proves abans de l’estiu. El 10 de febrer vinent rebrem el director general de l’ACA, que vindrà a fer una visita d’obres. Ara començaran els treballs per portar l’aigua i el llum a la depuradora, que entrarà en funcionament aquest estiu.

Com es troba el projecte per recuperar les antigues Closes de la Torre d’en Mornau?

Aquesta és una finca privada en mans de l’Incasòl. Estan per definir els usos. Després veurem com queda.

Mesos enrere van començar les obres de la Plaça Nova. Treballen en altres espais del poble?

Enguany, com a obra dins el nucli, hem previst la millora i reparació de la deixalleria. A banda, tenim previst el projecte d’adequació de la part baixa del parc esportiu i la seva connexió amb un camí per a vianants amb el poble. La Plaça Nova presentava problemes d’enrasat, principalment, per l’acció de les arrels dels arbres que hi ha plantats. Des del passat mes de novembre, s’està reparant el paviment. Les actuacions consisteixen en la demolició de les pastilles de formigó que presenten desnivells provocats per les arrels dels arbres, la retirada de les arrels més superficials que provoquen aquesta pressió, i la reposició del paviment de formigó, amb el mateix acabat que el paviment existent.

Amb què li agradaria acabar aquest mandat?

Doncs, m’agradaria veure acabat el POUM, perquè això ens marcarà cap on hem d’anar en el futur. Estic content de veure el poble més cohesionat i anem trobant maneres de superar-ho.