El litoral que recorre les platges d’Empúries és un dels indrets emblemàtics que es va començar a transformar urbanísticament amb l’arribada de la Flama Olímpica fa trenta anys. L’Ajuntament ha decidit afrontar una nova inversió per allargar-lo en un dels trams encara avui amb un camí forestal per on circulen vehicles. Des de Sant Martí d’Empúries fins a les Dunes, al límit amb Sant Pere Pescador. El projecte ha sortit a licitació per 564.875 euros.

El camí s’enfila darrere el nucli històric fins al Riuet on es situa el curs antic del riu Fluvià que desemboca a la platja. A aquest camí forestal hi arriben els carrers Baladre, el camí Accés a Vivendes, el carrer de la Font, el carrer Tamariu i el carrer de les Dunes. Conformen una xarxa de vials de la urbanització d’aquest sector pendent també d’urbanització. Però el projecte aborda el vial entre habitatges, carrers i les pinedes de les dunes que donen a les platges. Des d’aquí per diferents ponts es pot accedir als espais per a banyistes. La resta del passeig fins a la primera platja propera al nucli urbà és peatonal, per a vianants i bicicletes. Però el tram on ara s’aborda la reforma encara s’hi permet la circulació de vehicles. El projecte contempla «deixar el passeig completament urbanitzat» amb una clara millora estètica i donant prioritat a vianants. S’enderrocarà el paviment actual per crear-ne un de nou similar a la resta del passeig, millorar-ne la il·luminació, la vegetació i col·locar-hi el mobiliari urbà necessari. El resultat serà una continuació del passeig actual. Els característics tamarius pel seu alt valor ecològic i, a més, diu el projecte, perquè oculten les edificacions. Es talaran alguns pins i es prendran mesures perquè els actuals amb les arrels no aixequin l’asfalt nou. El conjunt dels treballs que ara estan a licitació es portaran a terme en una única fase i tenen un termini d’execució de sis mesos. Una vegada acabat haurà millorat estèticament i permetrà resseguir el passeig en tot el tram de platges fins a Sant Pere Pescador. L’actual passeig va comportar una inversió d’uns tres milions d’euros i una transformació important perquè fins llavors els vehicles circulaven per aquest entorn i estacionaven al costat de les platges. Actualment és durant tot l’any un dels espais més concorreguts tant per veïns com per a visitants. Durant l’època de major afluència turística, diversos aparcaments permeten estacionar.