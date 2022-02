L'Ajuntament de Navata posa en marxa la constitució de la comunitat energètica +Nawatta, basada en energies renovables, i amb participació ciutadana, i la idea de l'Ajuntament és que comenci a funcionar l'1 de gener d'aquest any. El projecte, segons explica el consistori, consisteix en l'aprofitament de l'energia solar que es generarà a la piscina municipal, per part de cinc equipaments: la pisciona, l'ajuntament, el centre cívic, la llar d'infants i el dispensari, reservant una part de la generació fotovoltaica per a participació ciutadana.

"+Nawatta serà la primera comunitat al nostre territori amb assignació variable de l'energia solar generada al llarg de l'any, assegurant així el major aprofitament de la generació a dins de la comunitat, segons els usos energètics i necessitats estacionals per part de cadascú", ha informat l'Ajuntament de Navata, i també hi ha afegit que la participació ciutadana primarà el suport a le famílies vulnerables, així com l'estalvi energètic conjunt, és a dir, els beneficis socials i mediamentals del projecte. Per tirar endavant aquest projecte, es compta amb el suport tècnic i especialitzat d'una empresa elèctrica local i renovable, Agrienergia, que s'ocupa de la dinamització, constitució i gestió de +Nawatta. Els interessats a apuntar-se a aquest projecte poden fer-ho presencialment a l'Ajuntament de Navata fins al 15 de març.